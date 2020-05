DanMachi: brutte notizie per i fan, la terza stagione è stata rimandata

Quella che è l'attuale situazione relativa al COVID-19 la conosciamo purtroppo tutti, una condizione che ha costretto miliardi di persone a dover restare chiuse in casa per interi mesi nel tentativo di diminuire i contagi per quella che è a tutti gli effetti una pandemia oramai dilagata in ogni angolo del mondo.

Dopo settimane su settimane passate in quarantena, la situazione sta però ora tornando lentamente alla "normalità", seppur siano ancora molti i rischi di future ricadute con nuovi focolai, situazione che ha portato molti a rallentare le fasi di riapertura. Al contempo, però, è indubbio che la situazione sia altrettanto critica per l'intera industria, con ogni settore che in qualche modo ha risentito della situazione venutasi a presentare.

Ovviamente anche il mercato di anime e manga ha sofferto per la pandemia e in questi ultimi mesi abbiamo assistito a innumerevoli fiere cancellate e prodotti (animati o cartacei) posticipati. Questa volta è però toccato alla serie anime DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, la cui terza stagione è infine stata irrimediabilmente rimandata. Lo staff al lavoro sulla produzione ha infatti reso noto che, viste le difficoltà lavorative di questi ultimi mesi, sarebbe stato impossibile rispettare l'uscita originariamente fissata per luglio 2020. Alla fine, si è quindi optato per un posticipo della release, ora fissata a ottobre, anche se il team ha fatto sapere che vi potrebbero essere ulteriori ritardi.

