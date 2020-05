DanMachi: la dea Hestia mostra tutta la sua sensualità in un cosplay vietato ai minori

E voi cosa ne dite? Vi piace il costume della ragazza? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'anime poi, vi ricordiamo che poco tempo fa è andato in onda il secondo OVA di DanMachi e che la terza stagione andrà in onda dal prossimo 3 luglio .

In entrambe le foto la ragazza ha indossato il classico completo bianco della dea , con tanto di fiocco blu intorno al collo e con particolare attenzione alla sua teatrale scollatura. il costume non è sicuramente adatto ad un pubblico di tutte le età, ma la cura riposta nella realizzazione del vestito rimane comunque notevole.

La modella russa classe 1996 " Shadory " ha pubblicato sul suo profilo Instagram un impressionante cosplay di Hestia, dea dell'omonima famiglia nonché amica di Bell Cranel in DanMachi . Le foto, disponibili alla visione in calce all'articolo, ritraggono al ragazza con indosso un costume decisamente provocante e le sono valse più di 20.000 mi piace.

