DanMachi e No Game, No Life verranno esclusi dal catalogo di Netflix

Due splendidi anime tratti da una light novel abbandoneranno il catalogo di Netflix USA. Stiamo parlando di DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon e No Game, No Life, entrambe serie molto apprezzate dal pubblico.

Come riportato nei tweet di @_komi03, i due anime lasceranno definitivamente il catalogo di Netflix USA il 31 gennaio 2022. Ultimamente era stato svelato il trailer della stagione 4 di DanMachi, che aveva fatto pensare a un prosieguo della pubblicazione delle stagioni della serie animata su Netflix. Invece, verrà rimossa la prima e unica stagione disponibile, forse perché il colosso americano dello streaming non ha apprezzato il numero di ascolti di DanMachi.

Anche No Game, No Life subirà lo stesso trattamento. La commedia che vede protagonisti i fratelli Sora e Shiro, compagni nei videogiochi così come nella vita reale, aveva visto solo buone notizie nell'ultimo periodo. Il manga di No Game, No Life ha ripreso la pubblicazione su rivista lo scorso 27 novembre, e sembrava ci fossero tutti i presupposti per un rinnovo della licenza su Netflix USA.

Insomma, non proprio una bella notizia per i due titoli anime tratti da light novel. Invitiamo comunque tutti i fruitori di un account Netflix USA a vedere i due anime, prima che vengano rimossi definitivamente il 31 gennaio 2022.