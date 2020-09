DanMachi III si mostra in un nuovo trailer ufficiale, uscita confermata per il 3 ottobre

In vista del debutto della terza stagione di DanMachi in programma per il prossimo 3 ottobre, i ragazzi di J.C. Staff hanno pubblicato un nuovo trailer ufficiale con protagonisti Bell, Aiz, Hestia, Welf e la nuova arrivata, Wiene. Il video svela anche il titolo della nuova Opening composta da Yuka Iguchi, "Over and over".

Vi ricordiamo che lo studio di animazione ha confermato il ritorno dello staff al completo, con Hideki Tachibana alla direzione e Hideki Shirane alla sceneggiatura. Ufficiale anche il ritorno di tutti le voci originali dei personaggi, a cui si aggiunge la venticinquenne Rina Hidaka (Silica in SAO, Milim Nova in Vita da Slime) nei panni della sopracitata Wiene.

La serie debutterà in anteprima il 2 ottobre 2020 su alcune emittenti giapponesi, e il giorno successivo in occidente. Per il momento non è stato confermato nulla per quanto concerne la distribuzione in Italia, visto che Yamato Video, responsabile per il simulcast della seconda stagione, non ha annunciato la trasmissione dei nuovi episodi.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di DanMachi.