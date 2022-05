DanMachi, una nuova key visual svela la data d'uscita della quarta stagione

La quarta stagione di DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? si è fatta decisamente attendere per molto tempo. Dopo il trailer di DanMachi 4 che ha confermato il periodo d'uscita delle nuove puntate, la pagina ufficiale ha mostrato una nuova key visual e con essa ha svelato il giorno d'esordio del primo episodio della nuova stagione.

In Italia DanMachi sta riscuotendo un ottimo successo. Le avventure del giovane Bell Cranel, che utilizza i dungeon che esplora come strumento di seduzione per conquistare la sua amata Ais Wallenstein, hanno fatto colpo sulla community anime del Bel Paese. Grazie a Yamato Video DanMachi riceverà il doppiaggio in italiano, che molti non si sarebbero mai aspettato.

In attesa della quarta stagione, il sito ufficiale dell'anime di DanMachi ha pubblicato una nuova key visual, che possiamo vedere nel tweet di @SugoiLITE. In primo piano nell'immagine troviamo il protagonista Bell Cranel, e dietro di lui tutti gli altri personaggi importanti della serie. Oltre alla visual è stata anche svelata la data d'esordio della serie sui canali giapponesi, ovvero il 22 luglio.

DanMachi 4 farà quindi parte degli anime della stagione estiva 2022. J.C. Staff ha fatto un ottimo lavoro con l'adattamento delle prime tre stagioni, che ricordiamo essere tratte dall'omonima light novel di Fujino Omori e Suzuhito Yasuda.