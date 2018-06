DanMachi: mostrate nuove immagini e uno sconvolgente trailer!

Il film anime in arrivo di Is it Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? ('Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka', o 'DanMachi' in breve) con il sottotitolo Arrow of the Orion, ha rivelato nuove immagini ufficiali, una visual e un trailer.

Lanciato nel 2015 sul circuito televisivo nipponico e tratto dalla serie di light novel di scritta da Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda, DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? ha subito conquistato i favori degli spettatori, anche grazie al suo splendido character design.

Pochi mesi fa è arrivata la notizia che la serie avrebbe presto accolto un nuovo progetto, ovvero che la serie dedicata a Bell e Hestia avrà una seconda stagione televisiva e addirittura un lungometraggio d’animazione.

Ma la vera novità è che finalmente sono giunte delle immagini ufficiali del film, assieme a una visual e ad un trailer. La pellicola sarà proiettata nei cinema giapponesi nel 2019 e lo staff di J.C. è responsabile della produzione.

DanMachi è basato su visual novel di Fujino Omori con oltre 9 milioni di volumi venduti finora. La serie è stata un grande successo e ha ricevuto il suo adattamento anime nel 2015. Un titolo di serie spin-off chiamato Sword Oratoria è arrivato sui nostri schermi nella primavera 2017.

In calce alla notizia potete trovare le immagini, mentre in alto potete visualizzare il trailer. Cosa ne pensate?