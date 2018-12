DanMachi, il primo film della serie si mostra con trailer e poster inediti

Dopo qualche mese di totale silenzio, il primo lungometraggio d’animazione della serie “DanMachi - Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?” torna a mostrarsi con un trailer inedito e uno splendido poster dedicato ai personaggi principali dell’imminente pellicola.

Visionabile in chiosa all’articolo, il nuovo trailer del film intitolato “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion” ci permette di dare un primo sguardo sia alla nuova avventura di Bell Cranel e Estia, indiscussi protagonisti del brand, che ai nuovi personaggi che verranno introdotti nel corso della nuova storia.



Atteso nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone a partire dal 15 febbraio 2019, “Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?: Arrow of the Orion” avrà come tema principale il brano intitolato “Onaji Sora no Shita de” ed eseguito dalla doppiatrice Iguchi Yuka, che nella serie televisiva ha prestato la propria voce al personaggio di Chigusa Hitachi.

Scritta da Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda, la serie di light novel di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? è edita in Giappone da SB Creative - GA Bunko. La serie si compone attualmente di tredici volumi, di cui sei sono stati pubblicati anche in Italia da J-POP (Edizioni BD). Il fumetto ha ricevuto un adattamento e qualche spin-off cartaceo, sempre editi in Italia da J-POP, e una breve trasposizione animata già disponibile con sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Yamato Video.

Di seguito vi proponiamo la più recente key visual del progetto e una galleria di screenshot inediti.