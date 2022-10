DanMachi, quando esce il secondo cour della Stagione 4?

Lungo l’arco di 11 episodi, la quarta stagione di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? ci ha accompagnati nel palinsesto estivo 2022. La stagione non è però realmente giunta al termine e farà presto il suo ritorno. Quando debutterà il secondo cour di DanMachi 4?

Attraverso un teaser trailer di DanMachi 4 pubblicato sul canale YouTube di Warner Bros. Japan ritroviamo i protagonisti della serie di light novel scritta da Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda.

La seconda parte della quarta stagione dell’adattamento anime è nota con il titolo ufficiale di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? IV Late Arc: Disaster e verrà trasmessa a partire dal 5 gennaio su diverse emittenti televisive nipponiche.Come rivelato da Yamato Video, DanMachi - è sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon 4: capitolo delle profondità - arco della calamità debutterà in simulcast streaming sul canale tematico ANiME Generation di Prime Video.

Sono state inoltre condivise nuove informazioni sui componenti del cast vocale originale, che include tra gli altri Mai Nakahara, Yumiri Hanamori, Sayaka Senbongi e Ayaka Suwa nei ruoli di Astrae, Alise Lovell, Gojono Kaguya e Lyra. Infine è stato pubblicato un poster promozionale. La parte 2 di DanMachi Stagione 4 è composta da 11 episodi, per un totale di 22. E voi siete entusiasti per questo imminente ritorno?