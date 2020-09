DanMachi: la stagione 3 pronta a tornare dopo due rinvii, svelata la nuova data d'uscita

Dopo ben due rinvii, occorsi rispettivamente a maggio e luglio 2020, è finalmente tutto pronto per il ritorno di DanMachi 3, la nuova stagione dell'anime di J.C. Staff tratto dalla serie di light novel di Fujino Omori e Suzito Yasuda. La conferma è arrivata poche ore fa dal profilo Twitter ufficiale della serie, tramite il post visibile in calce.

DanMachi 3 debutterà quindi il 3 ottobre 2020, in quello che si prospetta essere il mese più intenso dell'anno corrente. Nella stessa settimana infatti, arriveranno anche il remake di Higurashi: When They Cry, la seconda parte di Haikyu!! 4, Jujutsu Kaisen, Golden Kamuy 3 e molto altro ancora.

Vi ricordiamo che le prime due stagioni di DanMachi hanno adattato rispettivamente i primi 5 e i successivi 3 Volumi della light novel, per un totale di 8 Volumi completati su 15 attualmente disponibili. La terza stagione dovrebbe quindi adattare, nel caso in cui venisse confermato un solo cour (12 episodi), almeno altri 3 Volumi. La prima stagione è visibile su Netflix, mentre la seconda è disponibile gratuitamente sul canale YouTube di Yamato Animation.

E voi cosa ne pensate? Seguiretei nuovi episodi? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla splendida Key Visual di DanMachi 3 condivisa da Warner Bros il mese scorso.