DanMachi: Stagione 4 dell'anime confermata con un trailer, in arrivo anche un OVA

A un mese esatto dalla conclusione della terza stagione dell'anime, J.C. Staff ha pubblicato il primo trailer di DanMachi IV, nuova stagione in uscita nel 2022. Inoltre, lo studio ha confermato che la serie riceverà un nuovo OVA, il terzo in totale, in uscita il 28 aprile 2021 e intitolato "È sbagliato cercare una sergente termale in Orario?".

In cima alla news potete dare un'occhiata al primo trailer della quarta stagione, pubblicato da Warner Bros con tanto di sottotitoli in inglese. In calce, invece, è disponibile il teaser del nuovo OVA in uscita in primavera. J.C. Staff descrive così la sinossi dell'episodio speciale: "Una sorgente termale è spuntata nel bel mezzo di Orario! I cittadini ne approfittano per rilassarsi e, ovviamente, anche Bell e gli altri componenti della Familia Estia decidono di sfruttare l'occasione per un bagno. Tuttavia, un gruppo poco affidabile continua a bazzicare intorno alla sorgente.. finché Bell, seguendoli, non scopre la verità!".

Le prime due stagioni di DanMachi hanno adattato rispettivamente i primi 5 e i successivi 3 Volumi della light novel, per un totale di 8 Volumi completati su 16 attualmente disponibili. La terza stagione, trasmessa da ottobre a dicembre 2020, ha trasposto gli eventi raccontati dal Volume 9 al Volume 11, dunque possiamo aspettarci che la quarta stagione dell'anime prosegua il trend, adattandone altri tre. I diritti dell'anime in Italia sono stati acquistati da Yamato Video, e tutti gli episodi sono visibili gratuitamente su YouTube.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo al magnifico cosplay di Hestia realizzato da Shadory.