DanMachi, svelati nuovi dettagli sugli episodi della quarta stagione

DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon sta per tornare con la quarta stagione, che sarà protagonista del palinsesto anime estivo 2022. Accompagnato da Classroom of the Elite e Made in Abyss, DanMachi si prepara a tornare sulle emittenti TV giapponesi, dopo più di un anno di attesa dall'annuncio ufficiale.

Ad aprile una nuova key visual di DanMachi ha svelato la data d'uscita della quarta stagione, fissata per il 22 luglio. L'anime, prodotto da J.C. Staff, continuerà a narrare le avventure del protagonista Bell Cranel all'interno dei dungeon, dove vuole assolutamente conquistare la ragazza dei suoi sogni.

Per questo nobile fine, nella quarta stagione di DanMachi Bell avrà a disposizione ben 22 episodi, che verranno spalmati nel palinsesto estivo e autunnale 2022. Aggiungendoli a quelli delle altre stagioni, DanMachi arriva così a contare un totale di 59 episodi, a cui vanno sommati gli OVA. Appuntamento quindi al 22 luglio, per quella che sarà la stagione più lunga dell'intera serie.

L'opening e l'ending della quarta stagione di DanMachi sono già state svelate con un trailer, che ha anche mostrato le animazioni dei protagonisti. Da qui all'esordio dell'anime ci aspettiamo però qualche altra informazione da parte di J.C. Staff, che per ora ha fatto trapelare davvero pochi dettagli della produzione.