DanMachi, svelato il nuovo trailer della stagione 4 dell'anime

L'anime di DanMachi torna a far parlare di sé. Dopo l'annuncio del doppiaggio in italiano di DanMachi grazie a Yamato Video, è stato svelato un nuovo teaser trailer della stagione 4 dell'anime, in arrivo nel corso del 2022.

Le ultime novità su DanMachi risalgono al trailer di gennaio 2021, quando J.C. Staff annunciò la quarta stagione. Nel nuovo teaser, pubblicato dal canale YouTube Warner Bros. Japan Anime e prontamente condiviso dall'account Twitter ufficiale @danmachi_anime, possiamo vedere tutti i protagonisti della serie. Nel finale del breve video, Bell sprigiona il suo attacco urlando "Firebolt".

La storia di DanMachi vede protagonista Bell Cranel, avventuriero della famiglia Hestia, che si reca quotidianamente nel dungeon, un luogo dove molti esploratori vanno alla ricerca di fama e fortuna. L'obiettivo di Bell è però un altro: il ragazzo vuole infatti far colpo su Ais Wallenstein, giovane avventuriera della famiglia Loki.

L'anime di DanMachi è tratto dall'omonima serie di light novel scritta da Fujino Omori e disegnata da Suzuhito Yasuda. Tuttora in corso, DanMachi conta ben 17 volumi, con i primi 11 già pubblicati anche in Italia grazie a JPop. Le prime tre stagioni dell'anime raccolgono, rispettivamente, gli eventi dei volumi dall'1 al 5, dal 6 all'8 e dal 9 all'11. Seguendo questo ritmo, la quarta stagione dovrebbe adattare altri tre volumi di DanMachi.