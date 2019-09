DanMachi: terza stagione confermata per il 2020 e un nuovo OVA in arrivo il 29 gennaio

Ottime notizie per tutti i fan di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, la serie tratta dalla light novel di Fujino Omori attualmente in onda su Yamato Video. In data odierna infatti, Crunchyroll ha confermato le uscite della terza stagione e di un nuovo OVA, entrambe programmate per il 2020.

Per quanto riguarda l'episodio speciale, per ora sono state condivise solamente la Key Visual visibile in calce all'articolo e il PV di lancio disponibile qui sopra. La Key Visual ha come con protagoniste Hestia e Aiz ed è stata mostrata in anteprima da Crunchyroll. L'OVA debutterà il 29 gennaio 2020.

In merito alla terza stagione invece non è stato dichiarato ancora nulla, a parte che uscirà nell'estate del 2020. Vista la recente conclusione della seconda stagione però, non ci stupiremmo se la pubblicazione dei nuovi episodi slittasse di qualche mese.

L'adattamento anime di DanMachi ha riscosso un grande successo negli ultimi anni, come dimostra il recente sondaggio legato agli anime estivi più attesi del 2019. L'allargamento della fan base ha portato anche ad un aumento di vendite per la light novel, attualmente ferma a 15 Volumi pubblicati.

E voi cosa ne pensate? Siete felici di questa notizia? Fateci sapere la vostra opinione lasciando un commento nel riquadro sottostante!