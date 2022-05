DanMachi, il nuovo trailer svela le tracce di opening e ending della quarta stagione

Proprio ieri una nuova key visual ha svelato la data d'uscita della quarta stagione di DanMachi, fissata per il 22 luglio 2022. L'anime è prodotto da J.C. Staff, che ha lavorato anche alle tre precedenti stagioni. DanMachi 4 proseguirà le avventure di Bell Cranel nei dungeon, con la speranza che gli permetteranno di conquistare la ragazza dei suoi sogni.

DanMachi: Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? ha riscosso un ottimo successo sia nella versione anime, sia nell'originale versione light novel di Fujino Omori e Sazuhito Yasuda. DanMachi riceverà il doppiaggio in italiano grazie a Yamato Video, segno del successo dell'anime nel Bel Paese.

Oggi, attraverso il sito ufficiale dell'anime di DanMachi, è stato svelato un nuovo trailer della quarta stagione, che ha anche annunciato delle novità riguardanti le sigle della serie e il cast. Nel video pubblicato su YouTube, dalla durata di ben 2 minuti e 20 secondi, si possono ammirare i protagonisti di DanMachi alle prese con vari scontri, splendidamente animati da J.C. Staff.

Il brano "Tento" della band giapponese Sajou no Hana sarà l'opening di DanMachi 4, mentre l'ending sarà il pezzo intitolato "Guide" di Saori Hayami. Con il trailer dell'anime sono poi stati confermati dei membri dello staff, come Jeong Ryeon Kim alla direzione artistica e Kentaro Tsubone all'editing. Troviamo poi Tomomi Ando alla direzione dei colori e Shingo Fukuyo alla direzione fotografica.

Siete pronti per DanMachi 4?