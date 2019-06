DanMachi: vediamo il nuovo poster promozionale e data di arrivo della seconda stagione

La seconda stagione del'anime di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, tratta dalla serie di romanzi scritta da Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda, farà il suo debutto quest'estate. Dopo il grande successo tra gli appassionati della prima stagione, questi ultimi sono in attesa del debutto della stagione due.

Per fortuna, nonostante l'attesa possa essere per molti insostenibile, è stato pubblicato online il nuovo poster promozionali della stagione in arrivo, che ci mostra alcuni personaggi vecchi e nuovi. Pubblicata dall'account Twitter AnimeTheraphy, vediamo i due protagonisti Bell e Hestia e altri nuovi che faranno la loro comparsa durante la prossima stagione. Inoltre, il poster presenta il sottotitolo "Familia Myth".

Abbiamo anche la conferma della data di inizio, che pare essere fissata per il prossimo 12 luglio. Non ci resta altro da fare che attendere il ritorno di DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon?, mentre di recente ha fatto il suo debutto su Netflix lo spin-off della serie che ci porta nei piani più profondi del dungeon, DanMan: Sword Oratoria, di cui potete leggere la nostra recensione. La serie spin-off concentra la sua attenzione su Ais Wallenstein, mostrandoci una prospettiva differente rispetto quella a cui siamo abituati.

Infine, se ve lo foste perso, alcune settimane fa è stato pubblicato il trailer di DanMachi 2, che ricordiamo sarà disponibile sulla piattaforma di streaming Crunchyroll.