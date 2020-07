DanMachi: Warner Bros condivide una key visual inedita della terza stagione

L'emergenza Coronavirus ha portato al rinvio della terza stagione di DanMachi, che andrà in onda nel corso del prossimo mese di ottobre. Nel frattempo Warner Bros ha deciso di condividere con i numerosi appassionati una nuova key visual dell'opera.

Potete vedere l'immagine incentrata sui protagonisti dell'anime ispirato alla visual novel scritta da Fujino Omori e Suzuhito Yasuda in calce alla notizia, la key visual è stata mostrata ai fan durante l'evento online "Anime Expo Lite". Inoltre sono stati rivelati alcuni dettagli riguardo le prossime puntate inedite: nel corso della terza stagione rivedremo in azione il personaggio di Wiene, doppiato da Rina Hidaka, inoltre scopriamo i nomi degli artisti che hanno composto l'opening e la melodia finale degli episodi. Ad aprire le puntate ci penserà la cantante Yuka Iguchi, già apparsa nelle stagioni precedenti e che canterà la canzone intitolata "Over and Over", mentre l'ED sarà opera del gruppo "sajou no hana", già conosciuti per il loro lavoro in Mob Psycho 100 II.

I fan dovranno quindi aspettare ancora qualche mese prima di poter rivedere i protagonisti dell'opera, invece se non avete mai visto le puntate dell'anime, vi segnaliamo che le prime due stagioni sono presenti nel catalogo di Netflix. Ecco la nostra recensione di DanMachi, opera fantasy che è stata anche trasposta in un manga edito da J-Pop.