DanManchi: nuovo trailer e data di uscita per la seconda stagione

Tratta dalla serie di light novel di Fujino Ōmori e illustrata da Suzuhito Yasuda, la serie animata DanMachi - Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? è stata mandata in onda nel 2015 riscuotendo grande successo tra gli spettatori. La seconda stagione e un film di DanMachi, erano già stati annunciati l'anno scorso, ma vediamo ora nuovi dettagli!

Pare che la seconda stagione dell'anime Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon? farà il suo grande ritorno quest'estate e sarà trasmessa su Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto, Bs11 e sarà disponibile sul servizio di streaming Crunchyroll. Inoltre, l'account Twitter ufficiale della serie animata ha pubblicato un nuovo teaser che potete trovare in calce alla notizia. Il teaser utilizza alcune immagine di un trailer precedentemente mostrato a cui sono stati aggiunti altri scatti, in cui vediamo, oltre ai personaggi che siamo già stati abituati a conoscere, anche alcune nuove comparse.

Inoltre, il film legato alla serie animata DanMachi: Arrow of Orion è stato confermato che non sarà direttamente collegato alla nuova seconda stagione, per cui la suo visione non sarà necessaria a capire gli eventi che accadranno. Nonostante ciò, vi ricordiamo che alcuni mesi fa era stata pubblicata online la sinossi di un romanzo legato a Arrow of the Orion, che sarà distribuito in omaggio nelle sale giapponesi durante la prima settimana di proiezione.

Infine ricordiamo che la serie di DanMachi è stata adattata anche i due serie manga pubblicate in Italia da J-POP, la divisione manga della milanese Edizione BD. Per quanti riguarda la serie animata invece, quest'ultima è realizzata dallo studio JC Staff, che di recente è stata è stata criticata dai fan di One-Punch Man 2, di cui potete leggere le nostre prime impressioni.