Dante di Devil May Cry è ispirato a Le Bizzarre Avventure di JoJo? Sì, è evidente

Devil May Cry è una delle saghe videoludiche più celebri e popolari al mondo, considerato come lo stylish action per eccellenza. Ma sapete che il suo protagonista Dante è ispirato al mondo dei manga giapponesi? La rivelazione arriva direttamente dal suo papà, il leggendario autore Hideki Kamiya.

Il futuro di Dante risiede in Devil May Cry 6, di cui però purtroppo Capcom non ha ancora dato l'ufficialità. Prima di pensare al futuro della sua serie, però, il maestro Kamiya è tornato alle origini rivelando la sua fonte d'ispirazione. Per la creazione del mondo di Devil May Cry il punto di riferimento è stato Le Bizzarre Avventure di JoJo!

In un recente articolo pubblicato da Electronic Gaming Monthly, Hideki Kamiya ha confermato che la natura elegante di Devil May Cry è altamente influenzata dalla celeberrima opera di Hirohiko Arai. Ma non solo, sapete che Dante è ispirato al protagonista di un altro manga?

L'ispirazione più importante per Dante è Cobra, ma Kamiya ha fatto riferimento anche a Joseph Joestar, protagonista di Battle Tendency e poi tornato in Stardust Crusaders e Diamond is Unbreakable. Joseph Joestar è un personaggio molto simile a Cobra, due personaggi che non hanno mai paura, che parlano con ironia e che provocano con lo sguardo anche nei guai più immensi. E voi avevate notato la somiglianza caratteriale tra Dante e il protagonista del secondo Le Bizzarre Avventure di JoJo? Vi ricordiamo che la serie di Arai è arrivata alla sua nona parte. In The JoJoLands l'editor Yamauchi fa tornare Rohan Kishibe.