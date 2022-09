Danzai Lock: arriva il nuovo manga della screenwriter di Jojo e Attack on Titan

Yasuko Kobayashi, sceneggiatrice che da anni lavora a produzioni molto apprezzate nel settore, come le prime tre stagioni di Attack on Titan di Wit Studio, l’adattamento di Le Bizzarre Avventure di Jojo ad opera di David Productions, e molti altri prodotti di grande qualità, ha pubblicato il suo primo manga completamente originale: Danzai Lock.

In passato Kobayashi aveva già curato l’adattamento manga di Witchable Takeru, con i disegni di Kazasa Sumita, derivante dall’omonimo anime prodotto dallo studio d’animazione Gonzo, e andato in onda tra aprile e giugno 2006. Danzai Lock segna quindi il debutto di un suo prodotto totalmente originale, arrivato sulla piattaforma Comic Days di Kodansha martedì 20 settembre 2022. La serie, disegnata da Saki Nonoyama, conosciuto per diversi spin-off del franchise Gurren Lagan, tratta di un mondo dove se qualcuno uccide una persona, non importa in quali circostanze o incidenti, questi viene inevitabilmente condannato a morte.

I condannati vengono imprigionati nel Carcere dei Sei Distretti, dove si è consolidato uno strano sistema economico. La storia ha inizio in un giorno qualsiasi, quando all’arrivo di un nuovo gruppo di prigionieri in uno dei distretti, il sedicente monaco Yushin fa la conoscenza di Kunoji, uomo misterioso che porta sempre con sé una spada, un incontro che sancirà l’inizio dell’insorgere dei condannati a morte, e della loro battaglia per la libertà.