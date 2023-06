Danzate con questo cosplay di Trish Una da Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo

Le stelle di Jojo vanno dall'Inghilterra di fine '800 ai giorni nostri, in luoghi distanti l'uno dall'altro. Queste bizzarre avventure della famiglia Joestar sono ancora in corso, con Hirohiko Araki che da poco ha fatto partire la nona serie, Le Bizzarre Avventure di Jojo: JOJOLands. Nel mondo degli anime, invece, si parla di Jojo: Vento Aureo.

Dio Brando ha inciso molto in Le Bizzarre Avventure di Jojo, ma non è comparso in Vento Aureo. La sua eredità però, che si mischia a quella dei Joestar, è stata portata avanti da Giorno Giovanna, un ragazzo cresciuto a Napoli che si getta nel mondo della malavita e viene coinvolto in una pericolosa missione che intreccia passato e futuro dell'organizzazione criminale Passione.

E al centro di questa trama c'è Trish Una, personaggio chiave nella quinta parte de Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo. Figlia dell'influente boss della mafia Diavolo, Trish viene presentata come una ragazza misteriosa e solitaria all'inizio della serie, senza alcuna abilità particolare e capacità di combattere.

Trish è descritta come una giovane donna di bell'aspetto, con capelli rosa arricciati sulla testa e occhi verdi. Inizialmente viziata e diffidente verso gli altri, durante l'avventura sviluppa una personalità coraggiosa e determinata, che la porterà a sviluppare anche il proprio sorprendente stand, Spice Girl. Trish diventa così un membro fondamentale del gruppo di protagonisti, salvandoli da morte certa in Sardegna.

La ragazza non ha bisogno di protezioni adesso e vuole godersi la vita, e lo fa in questo cosplay di Trish Una da Vento Aureo in una posa danzante e bizzarra, con il modo di fare tipico dei personaggi di questa serie.