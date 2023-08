Daredevil: Black Armor, primi dettagli sulla serie ispirata alle storie degli anni '90

Uno degli annunci più inaspettati del San Diego Comic-Con è stata la serie Daredevil: Black Armor, un ritorno al passato nella storia di Matt Murdock. La serie si presenta come un approfondimento delle storie pubblicate negli anni ’90, quando debuttò il costume nero, ma la Marvel ha rivelato anche altri dettagli.

Mentre la Casa delle Idee volge uno sguardo al futuro di Daredevil, attraverso la serie di Ahmed e Kuder, ha anche puntato a rivivere con nostalgia uno dei periodi più interessanti e oscuri vissuti da Murdock, col ritorno alla sceneggiatura di D.G. Chichester e i disegni di Netho Diaz e JP Mayer. A curare alcune delle cover sarà, inoltre, Mark Bagley, artista leggendario della Marvel.

La serie si svilupperà nell’arco di quattro volumi, e riceverà anche una variant speciale realizzata da Rafael Grassetti, art director di God of War, gioco dell’anno del 2018, che potete vedere in anteprima in calce. Gli eventi narrati riporteranno i lettori nel 1993, quando uscì la storyline Caduta dalla Grazia, scritta dallo stesso Chichester, e allora disegnai da Scott McDaniel. In quel racconto Murdock indossava per la prima volta un costume rinforzato, nero, e decise di fingere la sua morte per avere una nuova identità segreta, Jack Batlin.

Non è tuttavia chiaro se la serie racconterà eventi interni al periodo Caduta dalla Grazia, o sarà ambientata dopo. La run del ’93 viene ricordata per come l’autore riuscì ad integrare molti supereroi e antagonisti dell’universo Marvel nella trama. Cosa ne pensate di questo ritorno dell’armatura nera di Daredevil? Fatecelo sapere nei commenti. Per concludere, vi lasciamo a tutti gli annunci Marvel Comics del San Diego Comic-Con 2023, e alle variant cover per celebrare i 100 anni di Disney.