Daredevil: Chip Zdarsky e Marco Checchetto firmeranno la prossima gestione

Durante l’episodio di ieri del cosiddetto “Earth's Mightiest Show”, la casa editrice Marvel Comics ha annunciato che lo scrittore canadese Chip Zdarsky e l’illustratore italiano Marco Checchetto assumeranno le redini della testata Daredevil a partire dal mese di febbraio 2019.

La compagnia ha inoltre rilasciato un’immagine promozionale della nuova gestione: visionabile in calce all’articolo, questa ci mostra la maschera di Daredevil in fiamme, e poco più sotto è invece riportata la battuta “Know Fear” (lett. Conosci la paura).



Zdarsky prenderà dunque il posto dello scrittore Charles Soule, che appunto ha firmato storie sul personaggio di Daredevil sin dal 2015. Come i fan più attenti già sapranno, Soule e Phil Noto avevano già rivelato questo mese che la loro gestione del supereroe si sarebbe presto conclusa, ma la Casa delle Idee non aveva ancora annunciato il nuovo team creativo che sarebbe subentrato al suddetto.



Zdarsky, che all’inizio dell’anno ha firmato un contratto di esclusività con Marvel Comics, ha scritto fumetti come Marvel Due-in-Uno e Spectacular Spider-Man. L’italianissimo Marco Checchetto, invece, ha lavorato a The Amazing Spider-Man, The Punisher, Gamora, Old Man Hawkeye e Squadron Supreme. Nel 2010, inoltre, aveva già illustrato una storia ambientata nel mondo di Daredevil.

Siete ansiosi quanto noi di vedere Zdarsky e Checchetto al lavoro sul personaggio di Daredevil? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso il riquadro dei commenti!