Daredevil: questo cosplay di Elektra Natchios di Elizabeth Rage è esplosiva e sexy

Il fumetto di Daredevil è ancora vivo e vegeto ai giorni nostri. Ormai è da anni che il vigilante cieco con un costume da diavolo si avventura per Hell's Kitchen, facendo di tutto per fermare le orde criminali. Ma nelle sue storie, Daredevil ha spesso incrociato il sentiero con Elektra Natchios.

Creata da Frank Miller nel 1981 con la prima apparizione in Daredevil Vol 1 del gennaio di quell'anno, Elektra fu poi presa in mano da diversi autori. La donna ha intrecciato diverse relazioni con Matt Murdock, nonostante queste venissero sempre messe alla prova dai caratteri e dai modi di vivere contrastanti dei due personaggi. Diventata popolare, è stata poi eletta anche come una delle donne più sexy del mondo dei fumetti.

Elizabeth Rage, modella e cosplayer, ha deciso di mostrare il perché Elektra sia stata aggiunta ad una lista del genere. L'assassina sempre vestita di rosso, che di recente ha ottenuto nuova popolarità grazie alla serie Netflix, diventa tremendamente sexy nel travestimento che potete vedere in calce. Nel cosplay di Elektra vediamo la donna di profilo con la divisa rossa che lascia spazio anche alle strabordanti forme di Elizabeth Rage, oltre a un sai tenuto in una fascia della coscia sinistra. Un cosplay che potrebbe far tornare la vista anche a Matt Murdock.