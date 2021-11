Daredevil, il finale della run di Zdarksy lancia il prossimo evento Marvel

Con Daredevil #36 si conclude la run che ha visto lo sceneggiatore Chip Zdarsky sconvolgere la vita di Matt Murdock. Il finale della serie però non promette una conclusione effettiva, ma anticipa il prossimo grande evento crossover Marvel, Devil's Reign, che vedrà i supereroi Marvel contro il sindaco di New York: Wilson Fisk, Kingpin.

Mentre al cinema sempre più indiscrezioni parlano di un ritorno di Charlie Cox nei panni di Dardevil, nei fumetti la vita di Matt Murdock è già abbastanza piena. Il Diavolo di Hell's Kitchen è stato infatti arrestato per aver ucciso accidentalmente un uomo nel primo numero della serie, e conseguentemente è stato condannato e incarcerato.



Mentre Matt Murdock scontava la sua pena, un nuovo Daredevil si è assunto l'onere di proteggere Hell's Kitchen: Elektra Natchios. Ma le forze della nuova Daredevil non sono state sufficienti per fermare i piani di Kingpin, che hanno costretto Matt Murdock ad evadere dal carcere per difendere la città. In questa situazione, i supereroi di New York hanno preso le difese di Daredevil contro le forze dell'ordine al soldo di Kingpin.



Nel numero #36, Daredevil è finalmente libero, ma qualcosa si è rotto tra le forze armate di New York e i supereroi, il tutto alla vigilia delle nozze di Kingpin e Typhoid Mary. La preview dell'ultimo numero, in uscita il 1 Dicembre 2021, è abbastanza criptica circa gli eventi che andremo a leggere. Sappiamo però che questa situazione sarà alla base del prossimo evento Marvel, Devil's Reign, sempre scritto da Zdarsky, il cui primo numero uscirà insieme a Daredevil #36.



In Italia, la run di Zdarsky su Daredevil è pubblicata mensilmente da Panini Comics. In attesa dell'ipotetico ritorno del Daredevil di Charlie Cox, un altro personaggio della serie Netflix potrebbe debuttare nel MCU: sembra infatti tutto pronto per il ritorno di Kingpin in Hawkeye.