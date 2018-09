Daredevil: in arrivo nei fumetti la 'Fine' per Matt Murdock e il ritorno di Karen Page?

Sembra che la testata fumettistica di Daredevil stia per incontrare dei grandi stravolgimenti: la Marvel Comics ha infatti anticipato una serie di sconvolgenti novità per il personaggio appartenente alla Casa delle Idee.

La compagnia ha infatti diffuso un'immagine teaser realizzata dall'artista Bill Sienkiewicz; l'illustrazione, anticipa l'arrivo di una possibile "fine" per Daredevil. Anche se non conosciamo alcun dettaglio, possiamo dedurre degli elementi davvero interessanti.

L'illustrazione ritrae infatti Matt Murdock con indosso il costume di Devil, ma senza la maschera. Una grande scritta troneggia sul personaggio, ed è: "La Fine?". L'eroe, inoltre, si staglia su quello che sembra un paesaggio onirico, sul cui sfondo è presente una figura femminile che sembra corrispondere alla fisionomia di Karen Page, la sfortunata amante di Murdock.

La donna, inoltre, sembra indossare gli stessi abiti che portava in occasione della sua morte, avvenuta in Daredevil #5 del 1999. Qual è il segreto di questa cover? Che sia arrivata in qualche modo la fine per il Diavolo di Hell's Kitchen, e che sia collegata al ritorno di Karen Page?

Quel che è certo è che non dovremo aspettare molto per scoprirlo: la cover di Sienkiewicz indica che tutto sarà rivelato il prossimo 21 settembre. Cosa accadrà all'iconico vigilante della Marvel Comics?