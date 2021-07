Un Daredevil tutto italiano in questo cosplay fedele del difensore di Hell's Kitchen

Il mondo Marvel si è ampliato molto negli ultimi anni tra cinema e serie TV. Dopo l'inizio del Marvel Cinematic Universe con Iron Man e tutti gli altri supereroi degli Avengers, è stato il turno di quegli eroi più oscuri, lasciati inizialmente a Netflix. E dei Difensori, la figura più di spicco è senza dubbio Daredevil.

Il diavolo di Hell's Kitchen ha fatto sicuramente clamore con le tre stagioni che Netflix gli ha dedicato. Tra una sfida e l'altra, abbiamo conosciuto meglio questa versione di Matt Murdock, avvocato di giorno e vigilante di notte. Ne ha subite tante nel corso dei vari episodi, ma è sempre riuscito a rialzarsi in un modo o nell'altro.

Ora tutte le facce di Matt Murdock sono state riprese da Emilio Novello, un cosplayer italiano. Sulla sua pagina Instagram possiamo osservare tante foto con i cosplay di Daredevil mentre indossa il suo iconico costume rosso, sfoggiando anche il bastone che utilizza come arma. Ma non c'è spazio soltanto per il diavolo, dato che Emilio Novello mostra di avere una passione molto più ampia per il personaggio, mostrando anche un cosplay di Matt Murdock in versione avvocato. In basso potete osservare tutte le foto dalla pagina del cosplayer.

Intanto i fan continuano ad aspettare una quarta stagione di Daredevil che è stato sicuramente il serial più apprezzato tra quello dei quattro Defenders.