Daredevil: Man Without Fear#1 ci svela le motivazioni di Matt Murdock

Scopriamo cosa è accaduto nel primo numero della nuova serie dedicata a Daredevil, intitolata Man Without Fear. A quanto pare, dopo il terribile incidente, Matt Murdock deve combattere con i suoi demoni interiori per riuscire a capire qual è il motivo per cui ancora combatte.

L'arco narrativo Death of Daredevil si è concluso, e ora è il turno di Man Without Fear, la nuova serie dedicata a Daredevil che ha inizio proprio con il nuovo anno. Nel primo numero apprendiamo che. a seguito degli eventi a cui abbiamo assistito nella versione precedente, Matt Murdock è ancora su di un letto di ospedale, in coma. Mentre cerca di svegliarsi dal torpore, accorre a fargli visita il suo migliore amico, Foggy, che parla con lui sperando di dargli un sollievo di qualche tipo.

Purtroppo, come apprendiamo poco dopo, Matt sta affrontando la resa dei conti con se stesso: prima è messo a confronto con i suoi fallimenti, le sue sofferenze e le persone che ha perso lungo il cammino. Poi, incontra due entità: una è un'enorme scheletro che indossa la sua tuta gialla e rossa, l'altra è una magra figura senza pelle, con un paio di corna sulla testa e degli occhi rossi.

Le due entità continuano a mostrare a Matt le sue varie forme, procurandogli un'agonia straziante, mentre continuano a chiedere "per cos'è tutto questo dolore?". Alla fine, Daredevil capisce che le due figure sono il suo istinto di sopravvivenza che si è rivoltato contro di lui, combattendo anche tra di loro. Matt alla fine ha l'epifania: "Il dolore. Ci fa andare avanti. Il dolore è ciò che ci manda avanti. La paura, l'ho sempre ignorata. Mandata giù, nelle profondità, sempre più giù. Ma il dolore...il dolore l'ho usato. Il dolore è ciò che mi farà andare avanti".

A conferma della natura incredibilmente tormentata della sua anima, ora sappiamo che il dolore non è solo il passato di Matt Murdock, ma è anche il carburante che lo spinge a continuare. Ricordiamo che Man Without Fear è scritto da Jed Mackay e disegnato da Danilo S. Beyruth, e prende il titolo dalla storica serie di Frank Miller e John Romita Jr. Ecco la sinossi della serie pubblicata da oggi:

"Daredevil non esiste più! Ma il caos di Hell’s Kitchen non aspetta nessuno, e questo gennaio una serie settimanale risponderà alla domanda che tutti si stanno chiedendo: come si può vivere in un mondo senza Daredevil?

The Man Without Fear mette insieme gli eroi e i criminali di Hell’s Kitchen per fronteggiare il caos e i disordini di una città senza Diavolo Custode, inclusi Foggy Nelson, i Difensori, i vari amori di Matt Murdock e Wilson Fisk, un tempo conosciuto come il Kingpin del crimine, ora sindaco di New York…

A seguito di Death of Daredevil, Hell’s Kitchen ha bisogno di un protettore… e chiunque egli sia, dovrà essere un Uomo Senza Paura!"