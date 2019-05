Daredevil: la Marvel si prepara ad introdurre un altra identità del personaggio?

La nuova run di Daredevil ha visto l'uomo senza paura incappare in una situazione ostica, e le informazioni in anteprima sul nuovo numero non fanno che mettere altra carne al fuoco. La Marvel ha infatti reso pubblica la sinossi del nono albo che verrà serializzato ad agosto, all'interno della quale è possibile scorgere un plot twist importante.

La descrizione del breve riepilogo non è di grande lunghezza, ma un dato al suo interno suscita la curiosità di tutti i lettori. La sinossi ci anticipa, infatti, che "ci sarà un nuovo Daredevil in città" e il nostro Matt Murdock non sarebbe al corrente dell'identità del suo omonimo. Ad uno sguardo superficiale, sembrerebbe che un nuovo personaggio prenderà le vesti di Daredevil, ma lo sceneggiatore Chip Zdarsky calma gli animi sul suo profilo Twitter, affermando di non "andare troppo in Hype" per la questione.

L'affermazione dello scrittore ci suggerisce sicuramente che la faccenda sarà più sfumata di quanto crediamo, ma di sicuro Matt Murdock risentirà non poco di questa nuova introduzione. Il personaggio è stato piuttosto sotto pressione negli ultimi numeri, dopo il suo conflitto con Punisher e la conseguente decisione di smetterla di essere Daredevil.

Ricordando alcune delle parole di Zdarsky all'inizio del rilancio di questa nuova serie, gli eventi che sta attraversando Matt appaiono molto più chiari:

" Le cose non possono andare sempre come Matt voglia che vadano. Questo pensiero era nella mia testa quando ho discusso con Charles (Soule) del personaggio. Daredevil ha vissuto molte avventure nel corso degli anni, ma credo che Death of Daredevil trasformerà l'eroe in maniera significativa. Ho sempre amato le varie sfumature che gli sono state date, ma per questa serializzazione voglio concentrarmi maggiormente sull'aspetto del vigilante, che con altri supereroi sarebbe impossibile da attuare."

Il personaggio di Daredevil è stato al centro di molte discussioni per la cancellazione della serie a lui dedicata su Netflix, che abbiamo analizzato nel nostro articolo.