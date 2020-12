Daredevil: il nuovo Diavolo di Hell's Kitchen è una donna, il costume è mozzafiato!

Daredevil #25, l'ultima uscita delle serie di Chip Zdarsky e Marco Checchetto, ha messo in scena un nuovo difensore di Hell's Kitchen, ora che Matt Murdock è impossibilitato all'azione. Il vigilante si trova attualmente dietro le sbarre e potrebbe dover scontare una lunga pena, ma in sua assenza c'è una donna a vigilare sui cittadini di New York.

Casomai aveste bisogno di rinfrescarvi la memoria, vi ricordiamo Matt Murdock si è recentemente costituito dopo aver infranto la sua regola, e ora si trova in carcere in compagnia di molti detenuti che lui stesso ha arrestato in passato, costretto a dover scontare due anni per omicidio involontario.

Nell'ultima uscita, una vecchia fiamma di Daredevil è andata a trovarlo in carcere, chiedendogli aiuto per sconfiggere La Mano. La ragazza in questione è Elektra Natchios, che in un ultimo disperato tentativo chiede a Matt di evadere con lei e sconfiggere l'organizzazione criminale. Murdock però è inamovibile, e chiede a Elektra di provargli di essere una persona nuova, e non più l'assassina di un tempo.

Elektra capisce che non può sconfiggere La Mano da sola, e che se vuole l'aiuto del Diavolo di Hell's Kitchen deve innanzitutto dimostrargli di meritare la sua fiducia. Con indosso una nuova maschera e un costume rinnovato, Elektra decide quindi di prendere il posto di Daredevil come fece in passato Iron Fist, e di vegliare sulla città fino a quando l'eroe farà il suo ritorno. Nelle ultime pagine, la donna decide di stordire due criminali anziché ucciderli, mostrando i primi segni di un reale cambiamento.

