Daredevil: il ritorno di artisti leggendari sulle cover speciali del volume

In concomitanza con l’uscita di Daredevil #1, che segna il settimo nuovo inizio dell'Uomo senza Paura, il colosso Marvel Comics ha annunciato un’iniziativa piuttosto importante per il raggiungimento del 650esimo volume della testata principale. Per l’occasione, infatti, è stato chiesto a celebri autori di realizzare delle illustrazioni speciali.

Daredevil #2, scritto da Chip Zdarsky e disegnato dall’italiano Marco Checchetto, arriverà sugli scaffali americani il 17 agosto 2022, e segnerà il raggiungimento del 650esimo numero dedicato al Diavolo di Hell’s Kitchen. “Al giorno d’oggi non è facile che un fumetto arrivi al secondo numer…oh, aspettate, si tratta del 650! Beh, in questo caso sono felice di presentarvi come intendiamo celebrare tale pubblicazione con i leggendari artisti e creatori di Daredevil!” così lo sceneggiatore Zdarsky ha voluto annunciare il progetto.

“Daredevil è un titolo che ha avuto così tante run, che non sarebbe giusto festeggiare un numero speciale senza invitare le persone che lo hanno reso così speciale per tutti questi anni” ha poi continuato presentando a tutti le fantastiche cover che potete vedere in fondo alla pagina. Da John Romita Jr. a Mike Hawthorne, passando per Alex Maleev, Paul Azaceta, Phil Noto e Chris Samnee, questi sono solo alcune delle grandi firme e matite coinvolte nella celebrazione dell’importante traguardo.

Per finire ricordiamo che l'editor-in-chief Joe Quesada abbandonerà Marvel.