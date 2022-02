Dark Crisis, DC Comics annuncia il suo prossimo grande evento crossover

A seguito del tweet pubblicato dallo sceneggiatore di Death of Justice League che anticipava l'arrivo di una nuova Crisi, DC Comics ha annunciato Dark Crisis, il prossimo grande crossover che riscriverà il multiverso DC. Si tratterà di un evento in sette parti che avrà inizio il prossimo Giugno.

Dark Crisis, scritto da Joshua Williamson e illustrato da Daniel Sampere, sarà anticipato da Dark Crisis #0 FCBD Special Edition, albo che verrà distribuito gratuitamente in occasione del prossimo Free Comic Book Day, il 7 Maggio 2022. DC pubblicherà poi un secondo prologo con il one-shot Justice League: Road to Dark Crisis #1, prima di dare il via ufficiale all'evento con la pubblicazione di Dark Crisis #1 a Giugno.



"Dark Crisis è un epico evento DCU a tema eredità", dichiara Williamson. "Ci saranno tutte le enormi, divertenti battaglie cosmiche e ambientazioni multiversali, ma non si tratta di reboot, retcon o riscritture spazio-temporali. Il cuore della storia sono i personaggi e le relazioni che abbiamo visto instaurarsi nella grande storia DC. Dark Crisis emerge da 'Death of Justice League' e connette tutte le storyline spase per il DCU sin da Infinite Frontier #0. Unificheremo la nuova eredità del DCU mentre onoriamo i classici. Non potete perdervelo!".



"Secondo me, Dark Crisis è una grande celebrazione per tutti i fan DC", aggiunge Sampere. "È un evento enorme con tanto cuore, un evento che abbraccia il passato guardando al futuro. Io e Joshua siamo i più grandi fan DC, e questa è la nostra lettera d'amore a questi personaggi e a questo universo".



Con l'annuncio di Dark Crisis, DC Comics ha pubblicato anche un trailer dell'evento, che condividiamo in apertura di articolo. Il primo passo verso Dark Crisis sarà compiuto da Justice League #75, albo in arrivo ad Aprile in cui DC racconterà la morte della Justice League.