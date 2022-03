Dark Crisis, la nuova Justice League debutta sulle cover del primo numero

A seguito dell'annuncio del suo prossimo grande evento crossover Dark Crisis, DC Comics ha condiviso le numerose Variant Cover del primo numero, in arrivo il prossimo Giugno. Alcune di queste cover, sorprendentemente, mostrano per la prima volta una nuovissima formazione della Justice League che si prepara a fare il suo debutto.

Nelle scorse settimane, DC Comics aveva infatti annunciato la morte dell'attuale team nella storia The Death of Justice League. Con la pubblicazione di Justice League #75, in arrivo il prossimo mese, l'intera squadra di eroi DC andrà incontro al suo destino, con la sola eccezione di un membro la cui identità è per il momento avvolta nel mistero.



Le diverse Variant Cover di Dark Crisis #1 mostrano, in ogni caso, gli eroi che andranno ad ereditare un posto all'interno della Justice League: vediamo il Batman di Tim Fox, la Wonder Woman di Yara Flor, il Superman di Jon Kent, l'Aquaman di Jackson Hyde e la Lanterna Verde di Jo Mullein.



Nonostante troviamo tutti i membri della squadra sostituiti da versioni più giovani, lo sceneggiatore di Dark Crisis e The Death of Justice League, Joshua Williamson, ha rivelato che "[non si tratterà] di reboot, retcon o riscritture spazio-temporali. Il nucleo della storia sono i personaggi e le relazioni tra di loro che abbiamo visto crearsi nel corso della grande storia DC".



Degna di menzione è anche una particolare Variant Cover che vede protagonisti due dei più temibili villain dell'Universo DC: sulla cover realizzata dall'artista Dan Schoening troneggia Darkseid, in procinto di tenere al guinzaglio con una catena il temibile Doomsday.



Nella gallery in fondo all'articolo proponiamo tutte le Variant Cover, pubblicate in esclusiva da CBR, realizzate dagli artisti Asrar, InHyuk Lee, Dan Schoening, Steve Beach, Bruno Redondo, Greg Capullo e Jonathan Glapion, e Jamal Campbell.