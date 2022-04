Dark Crisis, la Titans Tower è in fiamme sulla cover del secondo numero

Nonostante il prossimo grande evento crossover di DC Comics Dark Crisis non sia ancora partito, il colosso del fumetto americano ha condiviso cover e sinossi del secondo numero, che anticipano la distruzione di uno dei punti di riferimento del DC Universe: la Titans Tower.

Dark Crisis avrà inizio a seguito di Death of the Justice League, la storia che racconterà la dipartita di quasi tutti i membri del più importante team DC. La sinossi di Dark Crisis #2 rivela che i supervillain decideranno di approfittare di questo momento per attuare i loro piani in un mondo privo dei suoi migliori difensori.



La cover principale di Dark Crisis #2, realizzata da David Sampere, vede Nightwing affrontare un super-potenziato Deathstroke sullo sfondo della Titans Tower in fiamme. La sinossi anticipa anche il ritorno nella storia di Cyborg Superman e il proseguimento dei piani di Pariah e della Grande Oscurità, principali minacce dell'evento.



Dark Crisis #2 sarà realizzato dallo sceneggiatore Joshua Williamson e dall'artista Sampere. Il numero, che verrà pubblicato negli Stati Uniti il 5 Luglio 2022, godrà di diverse variant realizzate dagli artisti Juliet Nneka, Mario Foccillo e Lucio Parrillo. Condividiamo tutte le cover del numero nella gallery in calce.

Oltre a comparire sulla cover di Dark Crisis #2, Deathstroke è tra i protagonisti anche del crossover Shadow War attualmente in corso di pubblicazione negli Stati Uniti.