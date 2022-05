Dark Crisis, l'Universo DC piange la morte della Justice League nella preview dell'evento

La Justice League è morta. Con la pubblicazione, la scorsa settimana, di Justice League #75, tutti (o quasi) i più importanti eroi dell'Universo DC sono stati uccisi da Pariah e dalla sua Dark Army. I guai però non sono finiti: la preview del primo numero di Dark Crisis vede gli eroi rimasti prepararsi all'incursione della Great Darkness.

Il prossimo evento crossover DC Dark Crisis avrà inizio il 7 Maggio con la pubblicazione di Dark Crisis #0 FCBD Special Edition, albo che sarà distribuito gratuitamente in occasione del Free Comic Book Day. La preview di Dark Crisis #1 contenuta in questo albo è stata resa disponibile per tutti da DC Comics, e mostra un mondo rimasto orfano della Justice League fare i conti con l'incombere di una minaccia troppo grande da affrontare.



L'evento Dark Crisis verrà sceneggiato da Joshua Williamson e illustrato da Daniel Sampere. La pubblicazione dell'evento sarà intervallata da numerosi albi tie-in dedicati ai singoli supereroi, realizzati da team creativi differenti, intitolati Dark Crisis: Worlds Without a Justice League.



DC Comics ha inoltre annunciato l'uscita di una Variant Cover di Dark Crisis #7 (la cui pubblicazione è prevista per il prossimo Dicembre) che omaggerà George Pérez, il leggendario fumettista che si è ritirato per problemi di salute. Condividiamo questa cover in calce assieme alla preview del primo numero.



L'uscita di Dark Crisis #1, negli Stati Uniti, è prevista per il 31 Maggio.