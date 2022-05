Dark Crisis, una Variant Cover di Jim Lee cita la Crisi sulle Terre Infinite

A seguito della pubblicazione della preview del primo numero di Dark Crisis, DC Comics ha svelato anche una delle Variant Cover del numero che sarà realizzata dal celebre artista Jim Lee, noto per i suoi lavori sugli X-Men, Superman e Batman.

Nonostante l'illustrazione (che riportiamo in fondo all'articolo) non sia ancora stata ultimata, è comunque possibile notare l'ispirazione che Jim Lee ha tratto da Crisi sulle Terre Infinite, l'evento DC del 1986 che rappresenta uno dei primi crossover della storia per quanto riguarda i supereroi americani.

Quest'illustrazione andrà a far parte di una serie di Variant Cover che per ogni numero di Dark Crisis andrà a rendere omaggio ad un differente evento che ha cambiato le sorti dell'Universo DC, sebbene al momento non siano ancora noti quali sono gli eventi scelti né gli artisti coinvolti nel progetto.



Il nuovo evento crossover Dark Crisis prenderà il via con Dark Crisis #0 FCBD Special Edition, un albo gratuito distribuito in occasione del Free Comic Book Day, per poi iniziare a tutti gli effetti con la pubblicazione negli Stati Uniti di Dark Crisis #1 il 31 Maggio 2022. L'intera serie sarà sceneggiata da Joshua Williamson e illustrata da Daniel Sampere. Al momento non sono ancora noti i piani di Panini Comics circa la pubblicazione dell'evento anche in Italia.