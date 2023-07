Dark Gathering: arriva su Amazon Prime Video il nuovo anime horror

Dark Gathering ha fatto appassionare i lettori, mischiando l'horror con la commedia, e adesso finalmente l'adattamento anime sta per fare il proprio debutto anche in Italia attraverso la piattaforma streaming Amazon Prime Video. Al momento il primo episodio è già disponibile per la visione.

Il trailer di Dark Gathering ha spaventato chiunque e l'uscita ufficiale di Dark Gathering è stata prevista per questo fine mese. Amazon Prime Video sta pubblicando la serie, anche in simulast, e la Yamato Video ha pubblicato l'uscita dei prossimi sette episodi.

La storia ruota attorno all'universitario Keitaro che, dopo numerosi anni rinchiuso in casa per colpa di un trauma dovuto alla propria natura attira-fantasmi, è finalmente pronto a rientrare nella società. Su consiglio dell'amica Eiko comincia a lavorare come insegnante privato, tuttavia farà la conoscenza della bambina prodigio Yayoi dai poteri sovrannaturali, che noterà immediatamente la peculiarità del proprio maestro.

Il primo episodio, intitolato Yayoi Hozuki, vede proprio Keitaro fare la conoscenza della cuginetta di Eiko, fortemente attratta dagli spiriti e in cerca della persona che ha ucciso sua madre. Le prossime puntate saranno pubblicate ogni domenica per il mese di agosto e successivamente in giorni alterni, come riporta Yamato Video su Facebook, il cui post è disponibile in calce all'articolo.

La serie è stata realizzata dallo studio OLM, responsabile dell'animazione di Komi can't comunicate e Zoids Wild Zero, e vanta di uno staff eccezionale, con regista Hiroshi Ikehata (FLCL Progressive, Kiratto Pri☆Chan, Space Battleship Tiramisù e tante altre) mentre Shigeru Murosaki (Lupin III Parte 6, Zombie Land Saga etc.) lavora alla struttura dell'opera.