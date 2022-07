Dark Gathering: il manga horror di Kondo diventa un anime, ecco i primi dettagli

Iniziato a marzo 2019 sulle pagine della rivista Jump Square, edita dal colosso Shueisha, il manga horror di Kenichi Kondo, Dark Gathering ha ricevuto una buona accoglienza in patria. Attualmente composta da nove volumi, la serie, visto il successo ottenuto, riceverà anche un adattamento animato, confermato dalla stessa casa editrice giapponese.

Annunciata attraverso il trailer che potete vedere in cima alla notizia, e al poster disponibile in calce, la trasposizione animata di Dark Gathering farà il suo debutto in Giappone nel 2023. Ad occuparsi dell’adattamento sarà lo studio d’animazione OLM, che potreste conoscere per aver lavorato su serie come Berserk del 1997, Pokémon Chronicles nel 2006, e il più recente Komi Can’t Communicate, mentre la regia è stata affidata a Hiroshi Ikehata.

La storia della serie ha come protagonista Keitaro Gentoga, un medium che riesce a stabilire contatto con degli spiriti. Durante gli anni della scuola media, a causa dei suoi poteri finisce per far impossessare una persona. L’incidente lo porta ad allontanarsi dagli altri per più di due anni. Tornato nella società come tutor, incontra la giovane, e geniale, ragazza Yayoi Hozuki. Yayoi riconosce immediatamente l’abilità di Keitaro, e lo invita ad andare in un luogo infestato. Sarà solo l’inizio della loro disavventura come cacciatori di spiriti maligni.