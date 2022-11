Dark Gathering: il nuovo trailer fa accapponare la pelle dal terrore

Dark Gathering nasce come manga horror realizzato da Kenichi Kondo. Debuttò sulla rivista Jump Square nel 2019 riscuotendo un considerevole successo che ha poi spianato la strada per l'annuncio anime di Dark Gathering.

Era già uscito un trailer ufficiale per l'anime del franchise che, eppure, consisteva essenzialmente nel mostrare alcune tavole di Kondo. Il nuovo video promozionale di Dark Gathering è uscito il 10 novembre e ci offre un'idea molto più chiara del lavoro di Hiroshi Hikeata, il regista.

Fin dai primi secondi facciamo la conoscenza di Keitarо̄ Gentо̄ga. Questo ragazzo ha l'abilità di vedere i fantasmi nonostante provi per loro profondo disprezzo a causa di un tragico evento. Lo vediamo, infatti, nelle vesti di professore di un liceo, lavoro part-time nel quale spera di trovare un po' di pace. Vediamo poi la sua dolce amica Eiko Hо̄zuki e e le presentazioni terminano con la quanto tenera quanto inquietante Yayoi Hо̄zuki, prima studentessa del protagonista, interessatissima agli spiriti. Susseguono varie scene d'azione dai toni macabri e che non si risparmiano in rappresentazioni sanguinolente.

Nel frattempo che Keitarou viene trascinato da Yayoi ed Eiko in luoghi infestati, il suo lavoro part-time diventa sempre meno rilassante. Nell'attesa di scoprire come finirà la storia dello sventurato vi lasciamo alla nostra recensione di Uzumaki - Spirale, manga del genere horror acclamato dalla critica internazionale come un imperdibile capolavoro.