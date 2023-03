Dark Gathering, trailer e uscita per l'adattamento dell'horror di Kondo

Nell'estate 2022 veniva ufficialmente annunciato l'adattamento animato di Dark Gathering, la serie manga Kenichi Kondo edita dal 2019 su Jump Square di Shueisha. In produzione presso lo studio OLM, l'anime arriverà a un anno esatto dall'annuncio.

Attraverso un nuovo filmato promozionale per l'anime di Dark Gathering è stata rivelata la finestra d'uscita della serie. La prima puntata dell'horror che farà accapponare la pelle degli spettatori verrà rilasciata nel mese di luglio 2023.

La finestra di esordio della premiere è stata accompagnata anche da nuove informazioni sulla produzione. Il cast vocale includerà Yu Sashara (Yayoi Hozuki), Nobunaga Shimazaki (Keitaro Gentoga), Kana Hanazawa (Eiko Hozuki) e Rina Kawaguchi (Ai Kamiyo). Tra lo staff di studio OLM al lavoro sull'anime troviamo invece Hiroshi Ikehata nel ruolo di direttore, Shigeru Murakoshi in quello di supervisore delle sceneggiature e Shin'ya Segawa come character designer.

Dark Gathering segue le vicende di Keitaro Gentoga, che ha capacità da medium. Alle medie venne coinvolto in un incidente di possessione spiritica e venne rinchiuso per due anni. Reintrodotto nella società come tutore privato, ha in affidamento una ragazza di nome Yayoi Hozuki, la quale intuisce immediatamente le capacità di Keitaro. I due partiranno dunque alla ricerca di un determinato spirito in una commedia horror soprannaturale.