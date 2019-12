Dark Horse annuncia l'adattamento a fumetti di 'Miti del Nord', il romanzo di Neil Gaiman

Dark Horse Comics ha recentemente annunciato che il 27 maggio 2020 vedrà la luce un adattamento a fumetti di Norse Mythology (Miti del Nord nella versione italiana), il celebre romanzo Neil Gaiman dedicato alla mitologia norrena. Il libro fu pubblicato per la prima volta nel 2017 e riscosse un buon successo in America e nel Regno Unito.

Secondo quanto dichiarato, i 18 capitoli che comporranno la storia saranno scritti da Philip Craig Russell e dallo stesso Gaiman. La parte artistica sarà curata da Dave Stewart, Lovern Kindzierski, Galen Showman e da altri ospiti tra cui figurano Jerry Ordway e il creatore di Hellboy Mike Mignola. Tutte le cover saranno disegnate personalmente da P. Craig.

Mondadori descrive il romanzo originale come segue: "Odino il supremo, saggio, audace e astuto; Thor, suo figlio, incredibilmente forte ma non certo il più intelligente fra gli dèi; e Loki, figlio di un gigante, fratello di sangue di Odino, insuperabile e scaltrissimo manipolatore. Sono alcuni dei protagonisti che animano il nuovo libro di Neil Gaiman: noto per essersi ispirato spesso ai miti dell'antichità nel creare universi e personaggi fantastici, questa volta Gaiman ci offre una formidabile riscrittura dei grandi miti del Nord. Lungo un arco narrativo che inizia con la genesi dei nove leggendari mondi, ripercorriamo le avventure e le gesta di dèi, nani e giganti".

Vi ricordiamo che Dark Horse Comics ha recentemente messo in commercio l'adattamento de La Sirenetta e che pubblicherà il 15 gennaio 2020 il nuovissimo Dragon Age: Blue Wraith. La casa editrice si contende attualmente con IDW Publishing e Image Comics il ruolo di principale editore indipendente di fumetti, dietro le due irraggiungibili major DC Comics e Marvel Comics.