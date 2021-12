Dark Horse Comics acquistata dalla holding Embracer Group

A inizio mese, era emersa la voce che Dark Horse Comics fosse alla ricerca di un compratore. A quanto pare, il rumor si è rivelato essere reale, dato che la casa editrice americana è stata acquistata da Embracer Group, holding svedese proprietaria di aziende come THQ Nordic, Gearbox Entertainment, Koch Media e Asmodee.

Il prezzo della transazione non è stato divulgato, ma è stato confermato che il CEO di Dark Horse Mike Richardson manterrà la sua carica. "Non riesco a esprimere l'emozione che provo nel vedere Dark Horse entrare nel prossimo capitolo della sua storia", ha dichiarato Richardson. "La sinergia esistente tra il network di compagnie Embracer promette interessanti nuove opportunità non solo per Dark Horse, ma anche per i creatori e le compagnie con cui lavoriamo. Ho già avuto numerose conversazioni avvincenti con il CEO di Embracer Lars Wingefors e sono molto colpito da ciò che lui e il suo team hanno costruito. Devo ammetterlo, il futuro della nostra compagnia non è mai stato così radioso".



Sebbene la notizia dell'acquisto di Dark Horse non arrivi come un fulmine a ciel sereno, sorprende comunque scoprire che la casa editrice sia stata acquistata da una holding attiva nel campo videoludico. Ci si aspettava infatti l'acquisto di Dark Horse da parte di un colosso di Hollywood come Netflix, ma evidentemente la recente apertura della divisione gaming di Dark Horse deve aver fatto gola al conglomerato svedese.



Con l'acquisto di Dark Horse Comics, Embracer ottiene una libreria di oltre 300 proprietà intellettuali come The Mask, Hellboy e Umbrella Academy. Il completamento della transazione è previsto nel corso del 2022.