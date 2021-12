Dark Horse Comics, la casa editrice è alla ricerca di un compratore

Secondo uno scoop di Bloomberg, Dark Horse Comics, casa editrice statunitense celebre per opere come Hellboy e Umbrella Academy, sarebbe alla ricerca di un compratore. Visto il successo degli adattamenti tratti dalle sue IP, non è chiaro quanto urgente sia la potenziale vendita della casa editrice, che non dovrebbe navigare in cattive acque.

La società Dark Horse dovrebbe infatti essere in buona salute, vista anche la sua recente apertura di una divisione gaming. Oltre alla pubblicazione di fumetti basati sulle sue proprietà intellettuali, la casa editrice distribuisce anche sul territorio statunitense localizzazioni di opere su licenza straniere, come ad esempio il manga Berserk.



La volontà di vendere però potrebbe non essere del tutto campata in aria: Dark Horse Comics seguirebbe infatti lo stesso percorso di Marvel e DC Comics, acquistate rispettivamente da Disney e Warner Bros. I colossi dell'intrattenimento hanno così ottenuto la possibilità di sfruttare le proprietà intellettuali acquisite per realizzare adattamenti cinematografici e televisivi.



È da sottolineare che lo scoop di Bloomberg non scende nei dettagli dell'operazione, e che Dark Horse non ha risposto alla richiesta di un commento da parte di Comicbook. Recentemente, avevamo parlato di Dark Horse per la mostra a New York di Berserk organizzata come tributo per l'autore di Kentaro Miura, venuto a mancare lo scorso Maggio.