Dark Horse presenta No One Left to Fight: il nuovo fumetto ispirato a Dragon Ball

No One Left to Fight, il nuovo progetto di Dark Horse Comics, si pone un'interessante domanda: cosa ci succede dopo aver raggiunto i nostri obbiettivi? Per le persone che hanno passato una vita cercando di ottenere qualcosa, la vittoria può essere allo stesso modo croce e delizia, ovvero allo stesso tempo qualcosa di estremamente positivo e negativo.

Il fumetto prende questa domanda e ci costruisce su una storia, raccontando le gesta di Vale, un eroe che ha già vinto la propria battaglia.

Il due al lavoro sull'opera, composto da Aubrey Sitterson (autore) e Fico Ossio (disegnatore), ha dichiarato di essersi ispirato a Dragon Ball per la sua realizzazione, cercando di spingere di più sulle motivazioni dei protagonisti e sulla conseguenza delle battaglie.

Intervistati da Entertainment Weekly, i due artisti hanno dichiarato quanto segue: "Immaginate di essere dei dottori. Studiate una vita, dal liceo all'università, seguite tutte quelle lezioni di matematica e scienze per riuscire a passare i test d'ingresso e realizzare il vostro sogno. Alla fine diventate dei rinomati chirurghi, e poi? Vi guardate intorno e vedete persone che hanno fatto altre scelte, magari meno ambiziose, più felici di voi. La stessa storia si presenta nel nostro fumetto: ci sono personaggi che si sono allenati una vita per diventare esperti di arti marziali, ma una volta che la battaglia sarà vinta? Cosa faranno per il resto della loro vita?".

Il primo numero del fumetto si apre con Vale, il protagonista, mentre incontra Timor e Krysta, due sue vecchi compagni. La relazione tra Vale e Timor viene descritta da Sitterson come simile a quella tra Goku e Vegeta: "La relazione tra Goku e Vegeta è sempre stata la parte più interessante di Dragon Ball. Vegeta è sempre stato il secondo, costretto ad un ruolo marginale nonostante il suo titolo di principe. Io e Fico abbiamo lavorato sulla relazione tra i nostri due personaggi per mesi, non volevamo semplicemente copiare il lavoro di Akira Toriyama".

Il primo numero, in edicola da oggi, 3 luglio 2019, conta un totale di 32 pagine ed è disponibile per un prezzo di lancio speciale di 3.99$ (circa 3.50€).