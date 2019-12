Dark Horse presenta Starship Down, la nuova serie scritta dall'italiano Andrea Mutti!

Dark Horse Comics non si ferma più e dopo il recente annuncio riguardante l'adattamento di Miti del Nord, raddoppia con l'introduzione di Starship Down, una nuova serie in uscita il 18 marzo del 2020 e scritta dal talentuoso duo composto da Justin Giampaoli e dal fumettista bresciano Andrea Mutti.

Le informazioni sono state condivise in prima battuta dai colleghi americani di Comicbook, il cui articolo originale è disponibile cliccando sopra il link in calce.

Lo staff al lavoro sull'opera sarà composto, oltre che dai due scrittori sopracitati, anche dagli artisti Vladimir Popov (Relics of Youth) e Sal Cipriano (Invisible Kingdom). Starship Down sarà un drama sci-fi incentrato sulle avventure di Jocelyn Young, un'antropologa che durante una giornata di lavoro troverà una nave extraterrestre infossata tra i ghiacci della Siberia. La serie di fumetti seguirà il percorso della ricercatrice, intenzionata a scoprire la verità riguardo questa eccezionale scoperta.

Andrea Mutti ha parlato dell'opera dichiarando: "Starship Down è l'unione di tanti aspetti narrativi che io adoro: storia, fantascienza, tecnologia, miti, leggende e religione.. tutti uniti in un'unica avventura con protagonista un personaggio pieno di sfumature. È un prodotto di intrattenimento puro ma tocca anche corde emotive e tanti aspetti sociali. Un esempio di come i comics oggi possono trattare temi di un certo livello".

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questo fumetto? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nuovissimo Dragon Age: Blue Wraith, altra serie in uscita nell'ormai prossimo 2020.