Batman Dark Nights: Death Metal, appare un bizzarro personaggio

Dark Nights: Death Metal continua ad intrecciarsi con vari elementi del universo DC e nel prossimo capitolo ci presenterà un nuovo interessante personaggio. Andiamo a vedere di chi si tratta.

La saga di Scott Snyder e Greg Capullo ha più volte presentato personaggi bizzarri, in particolare in precedenza abbiamo già potuto parlare nei nostri articoli di nuove forme di Batman apparse nelle pagine di Dark Nights: Death Metal. Il prossimo capitolo della saga, dal titolo di Dark Nights: Death Metal: Infinite Hour Exxxtreme!, introdurrà proprio una versione alternativa dell'uomo pipistrello: un ibrido tra Lobo e Batman, chiamato anche "The Batman Who Frags".

Il nuovo personaggio sarà un Bruce Wayne che si è iniettato DNA Czarniano, la razza aliena a cui appartiene Lobo, per aumentare la propria forza e capacità di guarigione. Sarà sicuramente interessante vedere l'interazione di diversi protagonisti della saga con questa nuova forma dell'eroe.

Dark Nights: Death Metal: Infinite Hour Exxxtreme! sarà un volume one-shot di 48 pagine creato grazie alla collaborazione di diversi fumettisti tra cui Becky Cloonan, Tyler Kirkham, Bill Sienkiewicz e Frank Tieri.

La nuova variante di Batman prenderà quindi parte a questa grandiosa e crudele opera che sta ricreando l'universo DC in un modo completamente inaspettato. Proprio recentemente tra le pagine di Dark Nights: Death Metal abbiamo assistito al terribile destino di un eroe.

Cosa ne pensate di quest'opera e di questo nuovo Batman? Scrivetecelo in un commento.