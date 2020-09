Dark Nights: Death Metal: chi è il nuovo e misterioso Omega Knight?

Uno degli eventi a fumetti più devastanti dell'anno, Dark Nights: Death Metal continua a sorprendere i lettori con colpi di scena e momenti del tutto fuori dall'ordinario che stanno definendo una vera e propria crisi all'interno del multiverso DC, introducendo nuovi e potenti nemici che sicuramente troveranno spazio anche in altre storie.

Infatti, nell'ultimo volume di Justice League ha debuttato un villain mai apparso prima, e che potrebbe giocare un ruolo fondamentale non solo in Death Metal, ma anche in storie spin-off o addirittura serie dedicate. Nel numero in questione troviamo lo stravagante gruppo formato da Nightwing, Hawkgirl e il Detective Chimp, in viaggio verso i resti della Hall of Justice.

Qui gli eroi si trovano di fronte ad un pentito Lex Luthor, che ammette di sentirsi colpevole per le terribili azioni compiute in passato per favorire l'ascesa al potere di Perpetua e del Batman che Ride. Successivamente la nemesi di Superman spiega che il Trono di Perpetua, alimentato da ciò che rimane della Legione del Destino, si trova a Brimstone Bay, e che per liberare la Legione è necessario affrontare un enorme creatura, conosciuta come Omega Knight.

Credendo alle parole di Lex, Omega Knight è stato creato da Perpetua, dopo che quest'ultima ha riunito e riportato in vita alcuni dei Titani Omega, morti durante la distruzione del Source Wall, si tratta quindi di un avversario a dir poco indistruttibile, una specie di mostro di Frankenstein usato da Perpetua come guardia del corpo. In calce potete trovare la splendida tavola dedicata all'immensa creatura.

Ricordiamo che Nightwing e Hawkgirl hanno ottenuto dei nuovi costumi, e vi lasciamo alle origini del Batman B-Rex.