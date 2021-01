Batman, Death Metal annuncia l'arrivo di Future State: le novità nel fumetto DC

Con l'arrivo nelle fumetterie di Dark Nights: Death Metal #7, la DC Comics ha preparato i lettori all'imminente debutto dell'attesissimo evento Future State, serie che nei prossimi mesi rivoluzionerà gli eroi della casa editrice statunitense.

Il preambolo per l'avvio di Future State lo troviamo verso la fine del settimo numero di Dark Nights: Death Metal, dopo che il multiverso è stato finalmente ripristinato. Ma come spiega Barry Allen a Wally West, dietro questo evento c'è molto di più.

Barry introduce Kid Flash alla Totality, una nuova base segreta che si trova in una frequenza specifica, e a una nuova squadra di eroi e cattivi che esaminano i cambiamenti causati dal ripristino del multiverso.

Flash continua la sua spiegazione affermando che l'ipertempo è stato ripristinato e sta guarendo, ma che nel frattempo si stanno aprendo nuovi futuri. Queste nuove linee temporali saranno sperimentate in "modo piuttosto epico".

Una dei futuri a cui si riferisce Barry è, ovviamente, Future State, un futuro in cui gli eroi della Terra dovranno fare largo a una nuova generazione. E voi cosa vi aspettate da questa nuova serie targata DC Comics? Nel frattempo, in Dark Nights: Death Metal è apparso un bizzarro personaggio. Il terribile destino di uno degli eroi DC più amati è stato svelato in Dark Nights: Death Metal.