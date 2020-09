Dark Nights: Death Metal, presentati i nuovi costumi di Nightwing e Hawkgirl

Dark Nights: Death Metal si sta facendo strada nel multiverso DC e gli effetti di questa storyline si stanno facendo sentire nelle diverse pubblicazioni. Infatti, l'ultimo numero di Justice League vede alcuni eroi ricevere dei nuovi costumi decisamente più appropriati per il "Metalverse".

Justice League #53 si apre con un flashback che coinvolge un giovane Dick Grayson, alias Robin. In esso, viene descritta la passione del ragazzo per Batman e la Justice League. La scena torna poi sul Dick più vecchio, ora diventato Nightwing, il quale naviga in un mondo dilaniato dalla guerra. L'eroe incontra il Detective Chimp, impegnato in combattimento con i duplicati mutati di Solomon Grundy e Etrigan. In sua difesa, arriva anche Hawkgirl, che utilizza la sua mazza per contrastare in modo sanguinolento gli avversari.

È a questo punto che possiamo ammirare i nuovi costumi di Nightwing e Hawkgirl. Quello di Nightwing mantiene un'estetica classica, color blu, grigio e nero, ma con un collo pellicciato e una netta V sul petto. Inoltre, notiamo una capigliatura molto più folta rispetto a quella canonica. Dall'altra parte, Hawgirl mantiene la classica colorazione verde e oro, ma ha una lunga coda di cavallo, una camicia più consumata e della pelliccia sulle caviglie.

Dopo il focus sui costumi, il trio si incrocia con un improbabile alleato: Lex Luthor. Lex fornisce loro dei consigli su come rintracciate The Omega Knight e abbattere Perpetue una volta per tutte. In attesa di scoprire il destino di questo universo, nel frattempo i fan possono godersi i costumi "Metalverse", tra cui una stramba variante di Batman presentata in Dark Nights: Death Metal. Dark Nights: Death Metal ha anche raccontato le origini di Batman B-Rex.