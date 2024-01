Dark Trio a confronto: chi è più forte tra Yuji, Denji o Gabimaru?

Nel panorama odierno degli shonen poche opere hanno raggiunto la popolarità di Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Hell’s Paradise. Riconosciuti come il Dark Trio, queste tre serie si distinguono dagli altri shonen per l’eccessiva presenza di sangue e smembramenti presenti in ogni combattimento, ma chi vincerebbe tra i tre protagonisti in uno scontro?

Prendendo in considerazione solo i protagonisti, vale a dire Yuji Itadori, Denji e Gabimaru, si nota già una sostanziale differenza dall’eroe tipico dello shonen quale è Goku di Dragon Ball o Luffy di ONE PIECE. Si tratta infatti di personaggi grigi, con molte difficoltà anche solo a capire cosa vogliono realmente dalla vita, segnati da perdite pesanti e che trovano spesso una grande soddisfazione nell’agire violentemente.

Ciò li rende tutti combattenti feroci e pericolosi, ciascuno con le proprie abilità peculiari. Yuji Itadori è incredibilmente abile e rapido nel combattimento corpo a corpo, nel quale può fare affidamento su varie tecniche, anche senza contare sull’energia maledetta e alle capacità di Sukuna. Gabimaru è praticamente immortale, velocissimo nell’eseguire attacchi e nell’uccidere avversari con maestria, grazie alla sua esperienza da assassino, e può vantare un’abilità rigenerativa straordinaria. Denji, invece è una vera e propria macchina da guerra, pronto a maciullare ogni avversario con una forza sovrumana e inarrestabile.

In uno scontro Yuji sarebbe sicuramente il protagonista in svantaggio, dato che, a differenza degli altri due non può contare su abilità rigenerative di alcun tipo a meno che Sukuna non decida di prendere il controllo del suo corpo, in quel caso il Re Demone potrebbe sfruttare l’espansione del dominio per portarsi a casa la vittoria. La battaglia finale sarebbe quindi tra Denji e Gabimaru, e sebbene l’assassino abbia molta più esperienza del giovane liceale, la travolgente potenza del Chainsaw Man finirebbe per disintegrarlo a ripetizione e spingerlo verso una resa.

Per concludere, ecco un confronto tra Dark Trio e Big Three, Siete d’accordo con quanto detto? Fateci sapere chi, secondo voi, vincerebbe tra Yuji, Denji e Gabimaru nei commenti.