Dark Trio Vs Big Three: confronto tra vecchia e nuova generazione di Shonen Jump

Nel corso degli ultimi anni la rivista Weekly Shonen Jump ha dovuto rinnovarsi ospitando sulle sue pagine serie e autori delle nuove generazioni, e per quanto questi siano stati, indubbiamente, influenzati dai Big Three, ONE PIECE, Naruto e Bleach, hanno dato prova di sapersi distaccare dai grandi del passato.

Considerando il Dark Trio, vale a dire Chainsaw Man di Tatsuki Fujimoto, Jujutsu Kaisen di Gege Akutami e Hell’s Paradise di Yuki Kaji, le proposte odierne di Shonen Jump presentano differenze sostanziali con le opere che hanno in parte ridefinito la rivista principale edita da Shueisha, andando ad affrontare temi più maturi anche se sempre con un approccio leggero, tipico della categoria shonen.

Il primo elemento è l’inarrestabile ritmo narrativo sul quale sono costruiti i manga e gli anime moderni, che non hanno motivo di inserire parti considerabili filler o parentesi senza senso o coerenza all’interno dell’opera. I manga tendono a svilupparsi per meno capitoli, e di conseguenza per meno episodi, e vista la rivoluzione avvenuta nell’industria degli anime, dovuta alla richiesta di opere fedeli alle controparti cartacee, è difficile trovare filler nelle trasposizioni di oggi.

La seconda differenza la possiamo trovare nella creazione di power system meno definiti in Chainsaw Man, Hell’s Paradise e Jujutsu Kaisen, rispetto ai sistemi ideati in passato, e che hanno in parte fatto la fortuna dei Big Three. I bankai di Bleach, le tecniche di Naruto e i frutti del diavolo di ONE PIECE hanno dato agli autori la possibilità di sbizzarrirsi, ma le Maledizioni di Jujutsu Kaisen e i Diavoli di Chainsaw Man sembrano avere più sfumature e sviluppi ancora non meglio definiti dai mangaka. Se da una parte questa “mancanza” può essere percepita come negativa, dall’altra lascia ancora tanto spazio alla fantasia e all’immaginazione degli autori che potrebbero sorprendere i lettori con grandi colpi di scena.

Come terzo, e ultimo, aspetto che rende diverse il Dark Trio dai Big Three, è che i manga odierni presi in considerazione hanno imparato dagli errori commessi proprio da Kishimoto, Kubo e Oda. I tropes e i cliché diventati troppo presenti ed esagerati sono stati superati, e gli autori di oggi tendono a dare più spazio a temi più pesanti con toni più oscuri. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con quanto detto? Avete in mente altre differenze tra il Dark Trio e i Big Three? Fatecelo sapere nei commenti.

Per finire vi lasciamo alle iniziative di Shueisha per i 55 anni di Shonen Jump.